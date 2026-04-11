Milan, oggi la sfida all'Udinese: le possibili scelte di Allegri
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Dopo la sconfitta esterna contro il Napoli, questo pomeriggio il Milan tornerà in campo a San Siro per ospitare l'Udinese. C'è un terzo posto da difendere, senza pensare troppo a chi sta avanti e chi sta dietro. Ecco le possibili scelte di formazione da parte di Massimiliano Allegri.
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3)
16 Maignan
24 Athekame 5 De Winter 31 Pavlovic 33 Bartesaghi
4 Ricci 14 Modric 12 Rabiot
56 Saelemaekers 10 Leao 11 Pulisic
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 23 Tomori 46 Gabbia, 2 Estupinan, 18 Nkunku, 8 Loftus-Cheek, 30 Jashari, 19 Fofana, 7 Gimenez, 9 Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
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