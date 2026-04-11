Milan, oggi la sfida all'Udinese: le possibili scelte di Allegri

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Oggi alle 07:00News
di Federico Calabrese

Dopo la sconfitta esterna contro il Napoli, questo pomeriggio il Milan tornerà in campo a San Siro per ospitare l'Udinese. C'è un terzo posto da difendere, senza pensare troppo a chi sta avanti e chi sta dietro. Ecco le possibili scelte di formazione da parte di Massimiliano Allegri.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3)

16 Maignan

24 Athekame 5 De Winter 31 Pavlovic 33 Bartesaghi 

4 Ricci 14 Modric 12 Rabiot 

56 Saelemaekers 10 Leao 11 Pulisic 

A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 23 Tomori 46 Gabbia, 2 Estupinan, 18 Nkunku, 8 Loftus-Cheek, 30 Jashari, 19 Fofana, 7 Gimenez, 9 Fullkrug.

Allenatore: Massimiliano Allegri. 