Oggi in campo Milan e Juve: il programma della 32a giornata di Serie A

Oggi in campo Milan e Juve: il programma della 32a giornata di Serie AMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:12News
di Federico Calabrese

Continuerà quest'oggi il programma della 32esima giornata di Serie A. Non solo Milan-Udinese, in campo alle 18 a San Siro. Alle 15 spiccano Torino-Verona e Cagliari-Cremonese, mentre alle 20.45 la Juventus farà visita all'Atalanta.

SERIE A ENILIVE, 32^ GIORNATA - IL PROGRAMMA 

Sabato 11/04

ore 15, Torino-Hellas Verona
ore 15, Cagliari-Cremonese
ore 18, Milan-Udinese
ore 20.45, Atalanta-Juventus

Domenica 12/04

ore 12.30, Genoa-Sassuolo
ore 15, Parma-Napoli
ore 18, Bologna-Lecce
ore 20.45, Como-Inter

Lunedì 13/04

ore 20.45, Fiorentina-Lazio