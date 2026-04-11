Dove vedere Milan-Udinese in diretta TV, streaming e su MilanNews.it
Tutto pronto per la sfida tra Milan e Udinese, in programma oggi pomeriggio alle 18 a San Siro. Il match sarà trasmesso in diretta TV per chi è abbonato sia a DAZN che a Sky anche su DAZN 1 attivando Zona DAZN; in streaming, attraverso l'app o il sito di Dazn.
Il match sarà disponibile su DAZN e scaricando l'app di DAZN su dispositivi mobili. MilanNews.it vi fornirà il consueto live della partita con tutte le azioni più importanti e gli aggiornamenti costanti dal "Maradona" su sito e app di MilanNews.it.
DOVE VEDERE LA PARTITA
Data: sabato 10 aprile 2026
Ora: 18:00
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-3-3)
16 Maignan
24 Athekame 5 De Winter 31 Pavlovic 33 Bartesaghi
4 Ricci 14 Modric 12 Rabiot
56 Saelemaekers 10 Leao 11 Pulisic
A disposizione: 1 Terracciano, 37 Pittarella, 27 Odogu, 23 Tomori 46 Gabbia, 2 Estupinan, 18 Nkunku, 8 Loftus-Cheek, 30 Jashari, 19 Fofana, 7 Gimenez, 9 Fullkrug.
Allenatore: Massimiliano Allegri.
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