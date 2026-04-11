La Gazzetta in apertura: "Milan, Leao è in bilico. Torna titolare e si gioca il Diavolo"

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L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan, Leao è in bilico. Torna titolare e si gioca il Diavolo". Oggi alle 18, i rossoneri ospiteranno l'Udinese a San Siro e per questa gara Max Allegri abbandonerà il 3-5-2 e passerà al 4-3-3 con in attacco Rafael Leao come prima punta e Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic sulle corsie esterne. Il portoghese, il cui futuro in rossonero non sembra essere più così certo, torna quindi in campo dal primo minuto dopo la panchina di Napoli.

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Marchetti

Assistenti: Imperiale - Fontemurato

IV Uomo: Mucera

VAR: Maggioni

AVAR: Abisso

DOVE VEDERE MILAN-UDINESE

Data: sabato 10 aprile 2026

Ora: 18:00

Stadio: San Siro di Milano

Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision

Web: MilanNews.it