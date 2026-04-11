La Gazzetta in apertura: "Milan, Leao è in bilico. Torna titolare e si gioca il Diavolo"
L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così stamattina in prima pagina: "Milan, Leao è in bilico. Torna titolare e si gioca il Diavolo". Oggi alle 18, i rossoneri ospiteranno l'Udinese a San Siro e per questa gara Max Allegri abbandonerà il 3-5-2 e passerà al 4-3-3 con in attacco Rafael Leao come prima punta e Alexis Saelemaekers e Christian Pulisic sulle corsie esterne. Il portoghese, il cui futuro in rossonero non sembra essere più così certo, torna quindi in campo dal primo minuto dopo la panchina di Napoli.
LA SQUADRA ARBITRALE
Arbitro: Marchetti
Assistenti: Imperiale - Fontemurato
IV Uomo: Mucera
VAR: Maggioni
AVAR: Abisso
DOVE VEDERE MILAN-UDINESE
Data: sabato 10 aprile 2026
Ora: 18:00
Stadio: San Siro di Milano
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, TIM Vision
Web: MilanNews.it
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