Il Milan si complimenta con Reijnders dopo la vittoria all'esordio agli Europei

Tijjani Reijnders è stato il primo rossonero a scendere in campo in questi Europei. Il primo a essere impegnato era stato ieri Noah Okafor ma lo svizzero è rimasto per tutta la partita in panchina. I primi minuti "milanisti" sono arrivati dunque oggi nella gara tra Olanda e Polonia che gli Orange hanno vinto in rimonta per 2-1 e un gol nei minuti finali del neo entrato Wout Weghorst. Il centrocampista del Milan si è confermato come titolarissimo della nazionale di Koeman giocando per tutti e 90 i minuti, risultando tra i migliori in campo.

Questo il post social del Milan che si è complimentato con il calciatore rossonero: "Un grande inizio di Euro 2024 per Tijjani e i suoi Orange".