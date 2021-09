Il Milan su FIFA 22, guida alla modalità Carriera: potenziale della rosa e budget a disposizione

Per gli appassionati di calcio e videogame questo è sicuramente uno dei periodi più attesi dell’anno: con l’autunno arrivano anche le nuove edizioni annuali di FIFA e PES (da quest’anno eFootball). Se per il gioco di Konami bisognerà attendere ancora un po’, la simulazione sviluppata e pubblicata da EA Sports è in dirittura d’arrivo: è disponibile l’accesso anticipato per gli utenti abbonati a EA Play o a Xbox Game Pass Ultimate su PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One (una versione di prova del gioco utilizzabile per non più di 10 ore), mentre chi ha prenotato la “Ultimate Edition” del gioco potrà iniziare ad utilizzarla senza limitazioni a partire dal 27 settembre, quattro giorni prima del lancio ufficiale che avverrà il primo ottobre per tutti.

Dall’anno scorso il Milan è Premium Partner della fortunata serie calcistica della casa videoludica canadese, con stemma, stadio e magliette licenziate ufficialmente per l’appunto solo su FIFA. Immaginiamo quindi che gran parte del popolo rossonero opterà proprio per FIFA 22 per guidare alla vittoria virtuale la squadra rossonera. La modalità più in voga è sicuramente l’Ultimate Team, ma chi scrive è un grande appassionato della “Carriera”; chi non vede l’ora di intraprendere una carriera allenatore alla guida del Milan vorrà sicuramente sapere i nuovi valori della rosa.

Andiamo quindi a vedere l’overall e il potenziale di tutti i giocatori rossoneri, con la puntualizzazione che queste statistiche sono valide ad oggi, giovedì 23 settembre, e che potranno cambiare nel corso dell’anno calcistico in base alle performance reali dei giocatori, con EA che aggiornerà il database di settimana in settimana. Nella lista, basata sui dati forniti da futwiz.com, troverete anche se i giocatori rossoneri ad oggi hanno o meno la cosiddetta gameface, la scannerizzazione digitale del volto per un risultato che il più delle volte si avvicina al fotorealismo. Così come le statistiche anche i volti reali potranno essere aggiunti tramite aggiornamento (a discrezione di EA) durante il corso dell’anno.

AC MILAN - Serie A - Stadio San Siro - Budget Carriera primo anno: 37.271.412€

Mike Maignan – Overall 84, Potenziale 89. Gameface: no.

Theo Hernandez – Overall 84, Potenziale 90. Gameface: sì.

Franck Kessie – Overall 84, Potenziale 86. Gameface: sì.

Zlatan Ibrahimovic – Overall 84, Potenziale 84. Gameface: sì.

Simon Kjaer – Overall 83, Potenziale 83. Gameface: sì.

Alessio Romagnoli – Overall 82, Potenziale 83. Gameface: sì.

Ante Rebic – Overall 82, Potenziale 82. Gameface: sì.

Alessandro Florenzi – Overall 81, Potenziale 81. Gameface: sì.

Ismael Bennacer – Overall 80, Potenziale 84. Gameface: no.

Olivier Giroud – Overall 79, Potenziale 79. Gameface: sì.

Tiemoue Bakayoko – Overall 79, Potenziale 81. Gameface: sì.

Fikayo Tomori – Overall 79, Potenziale 85. Gameface: no.

Brahim Diaz – Overall 78, Potenziale 86. Gameface: sì.

Davide Calabria – Overall 78, Potenziale 81. Gameface: no.

Sandro Tonali – Overall 77, Potenziale 86. Gameface: sì.

Rafael Leao – Overall 77, Potenziale 82. Gameface: no.

Ciprian Tatarusanu – Overall 77, Potenziale 77. Gameface: no.

Samu Castillejo – Overall 77, Potenziale 77. Gameface: sì.

Andrea Conti – Overall 77, Potenziale 77. Gameface: no.

Alexis Saelemaekers – Overall 76, Potenziale 81. Gameface: no.

Rade Krunic – Overall 75, Potenziale 75. Gameface: no.

Junior Messias – Overall 74, Potenziale 74. Gameface: no.

Fodé Ballo-Touré – Overall 72, Potenziale 76. Gameface: no.

Pierre Kalulu – Overall 69, Potenziale 82. Gameface: no.

Pietro Pellegri – Overall 68, potenziale 78. Gameface: no.

Matteo Gabbia – Overall 68, Potenziale 81. Gameface: no.

Alessandro Plizzari – Overall 66, Potenziale 79. Gameface: no.

Daniel Maldini – Overall 59, Potenziale 77. Gameface: no.