Il Milan va forte in Nord America: fanbase rossonera cresciuta del 50%

vedi letture

Se in campo sono mancati i risultati sportivi che desideravano i tifosi, fuori dal campo il Milan nell'ultima stagione ha ampliato i suoi orizzonti. Il club rossonero lo ha fatto specialmente in Nord America come riportato da uno studio condotto da Men in Blazers, la più grande media company indipendente del Nord America, e YouGov, autorevole gruppo internazionale di analisi e ricerche di mercato. La ricerca ha sottolineato come la società di via Aldo Rossi sia il traino per la crescita del calcio italiano negli Stati Uniti.

Secondo i risultati prodotti dallo studio, la fanbase rossonera nell'ultima stagione ha registrato una crescita del 50% negli Stati Uniti. Un traguardo ottenuto da una parte grazie alle iniziative e dal lavoro del Milan sul mercato nordamericano e in parte anche grazie agli innesti di due titolari della nazionale statunitense come Christian Pulisic e Yunus Musah, tra i più amati dai tifosi. Di conseguenza l'interesse del pubblico americano verso al Serie A è incrementato del 27%.