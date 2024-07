Il Milan valuta Saelemaekers 15 milioni: il Leicester non è ancora arrivato a quella cifra

Nei giorni scorsi i colleghi di Sportitalia avevano raccontato di un interesse concreto del Leicester City, neopromosso in Premier League, per Alexis Saelemaekers, esterno offensivo belga del Milan che è in uscita dal club rossonero dopo aver giocato un anno in prestito con il Bologna (con ottimi risultati). Questa mattina Gianluigi Longari, nel suo Editoriale sul sito di Sportitalia, ha riportato in primo piano il tema, fornendo qualche dettaglio in più sull'indiscrezione.

Le parole di Gianluigi Longari nel suo Editoriale su Sportitalia: "Abbiamo raccontato in settimana di una trattativa in corso con il Leicester per Alexis Saelemaekers. Il Milan valuta l’esterno belga non meno di 15 milioni di euro, ed il club britannico non è ancora arrivato a quella cifra. I meneghini sperano di arrivare a dama il prima possibile".