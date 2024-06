Il milanista mancato Rangnick ferma la Svizzera di Okafor. L'attaccante entra nella ripresa

Pari tra Svizzera e Austria nell'amichevole giocata a San Gallo in preparazione per Euro 2024. A Baumgartner risponde Widmer. 24 minuti per il milanista Noah Okafor, entrato per Vargas nella ripresa. La selezione di Murat Yakin farà il suo esordio nel torneo il 15 giugno contro l'IUngheria di Marco Rossi. Nel suo girone sono comprese anche la Germania padrona di casa e la Scozia.

SVIZZERA - AUSTRIA 1-1

MARCATORI: 5' Baumgartner, 26' Widmer

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Akanji (77' Stergiou), Rodriguez (77' Rodriguez); Widmer, Freuler, Xhaka (77' Sierro), Ndoye; Zuber (42' Aebischer), Vargas (66' Okafor); Amdouni (66' Shaqiri). A disp. Kobel, Mvogo, Duah, Jashari, Rieder, Steffen, Zesinger. All. Yakin.

AUSTRIA (4-2-3-1): Linder; Lienhart (67' Wober), Daniliuc (46' Posch), Trauner (67' Danso), Mwene; Seiwald, Laimer (77' Seidl); Baumgartner (46' Grillitsch), Kainz (46' Wimmer), Schmid; Gregoritsch. A disp. Hedl, Pentz, Arnautovic, Entrup, Grull, Prass, Querfeld, Sabitzer, Weimann. All. Rangnick.