Il ministro Abodi non andrà in Qatar: “Tristezza infinita l’Italia che non va ai mondiali”

Andrea Abodi, ministro dello Sport, è intervenuto allo Sport Industry Talk organizzato dal Corriere della Sera. Tra i temi trattati, la mancata partecipazione dell’Italia ai mondiali di Qatar 2022: “Tristezza infinita, mi avete chiesto se vado e rispondo di no, non c’è ragione per me per quanto mi riguarda. L’unica ragione è seguire la maglia azzurra, stando un po’ di lato: li sarà evidente quello che ci siamo perso. Non dimentico che non andiamo neanche alle Olimpiadi con la nazionale, il rammarico di aver unito la gioia assoluta degli Europei alla delusione mondiale è tanto. Lo sport insegna che si hanno altre opportunità anche quando si perde. Bisogna analizzare le ragioni, certo mettere a stretto contatto vittoria e sconfitta dà tristezza”.