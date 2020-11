Il mio saluto ad Angelo Gaeta, milanista vero

Angelo Gaeta non era solo, da più di 30 anni, il coordinatore dei Milan Club pugliesi e un amico vero, leale, sincero. Angelo era un appassionato puro, testardo e integralista nel suo impegno e nelle sue passioni, nelle sue convinzioni che sgorgavano dal cuore, dal sangue, dall’anima. Viveva per il Milan e per i suoi tifosi, quelli del Sud in particolare, l’essenza del suo essere. Del primo Milan di Berlusconi divenne interlocutore affidabile e privilegiato, un punto di riferimento che io, il povero Alessandro Capitanio (presidente AIMC), l’indimenticabile Guido Susini, il direttore generale rossonero Paolo Taveggia e la granitica Nuccia, abbiamo amato e frequentato con affetto puro. Da primo in classifica in Italia e in Europa, come nei nostri cuori, se n’è andato all’improvviso poco dopo il fischio finale di Udine, per le emozioni infinite di questo sport meraviglioso e di questo club unico al mondo, come per voler accompagnare e proteggere la favola rossonera che stiamo vivendo. Un abbraccio, caro Angelo. Forte e commosso.