Il nipote di Meazza: "Penso che il nuovo stadio porterà il nome di uno sponsor. Soluzione fredda? Si, ma il calcio è cambiato"

Il nipote di Giuseppe Meazza, Federico Jaselli, è stato intervistato questa mattina dai taccuini di Tuttosport, con i quali ha non solo trattato l tema del derby, ma anche e soprattutto del futuro dello stadio che tutti questi anni è stato intitolato a suo nonno, leggenda dell'Inter che in carriera ha vestito anche la maglia del Milan.

Domenica si giocherà il primo derby dalla cessione dello stadio a Inter e Milan. Che effetto le fa?

"In teoria mi farebbe anche piacere: di per sé, era auspicabile da tempo. Se non fosse per il proposito di buttarlo giù per fare posto a un nuovo impianto: dispiace moltissimo a me e alla mia famiglia, per ciò che lo stadio ha rappresentato per oltre un secolo. C’è un legame affettivo forte, anche per molti milanesi".



Per lei di più, visto che è intitolato a suo nonno.

"Certo. Poi capisco le ragioni del business: era inevitabile che prima o poi si arrivasse a una soluzione del genere. Spero che in futuro Inter e Milan ne beneficino".



Il paradosso è che a San Siro la partita si vive e vede bene, meglio che altrove.

"Beh, lo stadio è fantastico. Credo sia il più bello del mondo. Il problema è che effettivamente va rimodernato: evidentemente, Inter e Milan hanno fatto i conti e hanno capito che costruirne uno nuovo possa essere più conveniente. Ma lo stadio Meazza è stupendo, un gioiello".

"Io la vedo molto difficile. Penso che porterà il nome di uno sponsor. Siamo tutti un po’ rassegnati a questo in famiglia, anche se saremmo felici di essere sorpresi"."Molto di più l’Inter. Però ha giocato con grande professionalità anche nel Milan, e segnò un gol nel primo derby in rossonero. Lui era interista nell’anima, questo sì. Ma era una persona molto sportiva, e per esempio ha sempre tifato per le squadre italiane all'estero"."Sicuramente. Ma il calcio è cambiato: ci sono questioni di forza maggiore, tante cose non saranno più come le conosciamo. Mi pare inevitabile, non colpevolizzo nessuno: anch'io, se lavorassi nei club e non avessi questo legame affettivo, probabilmente ragionerei allo stesso modo"."Un derby sarebbe l’ideale. Sarebbe molto romantico, penso sia fattibile. Ovviamente spererei nella vittoria dell’Inter".

Due squadre, uno stadio: è una particolarità che resterà. A Madrid cosa ne dicono?

"Vado controcorrente: mi è sempre piaciuta. Ho nostalgia dei derby in cui lo stadio si divideva a metà, o quasi. Anche qui a Madrid viene vista come una curiosità italiana, dato che è lo stesso anche a Roma, Genova e fino a un po’ di anni fa a Torino. In Spagna non è pensabile, io credo che dimostri la relazione forte tra due squadre della stessa città. Sono cugine, come si dice".



Il derby di domenica come finirà?

"Difficile. È la prima volta che non riesco a fare un pronostico, sono due squadre che stanno facendo bene. Penso a un 1-1. Anche se spero di no".