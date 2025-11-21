Suso: "Il Milan è la squadra in cui sono stato più felice"

Intervistato questa mattina dai taccuini de La Gazzetta dello Sport, Jesus Fernandez Saez, più comunemente noto come Suso, il giocatore spagnolo con più presenze e gol nella storia del Milan, ha presentato il derby di domenica tra la sua ex squadra e l'Inter. 

Quel derby di 9 anni fa resta la partita della vita?
"Sì, il Milan è la mia squadra in cui sono stato più felice. Era il mio primo derby da titolare e l’atmosfera era speciale. E poi avevo fatto quella promessa…". 

Con il Milan però finì maluccio…
"C’è stato un periodo non bello come risultati. Il Milan aveva preso Pioli e a dicembre 2019 per- demmo 5-0 contro l’Atalanta. Pioli poco dopo mi tolse dalla formazione e io pensai che non volesse farmi sentire importante. Cominciai a non giocare e la squadra vinceva, il calcio a volte va così. Ho sentito che fosse il momento migliore per chiudere". 

E il Milan di oggi?
"Mi piace. Quando guardo una partita di A, guardo il Milan. Lotterà per lo scudetto, come l’Inter. Allegri, che si giochi bene o male, è un allenatore fantastico".