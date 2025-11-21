La classifica mondiale per media spettatori: Milan quinto, è la squadra migliore tra le italiane
I colleghi di Transfermarkt hanno redatto la classifica mondiale delle squadre con la media spettatori più alta del mondo. A guidare questa particolare graduatoria, e senza particolari rivali, il Borussia Dortmund, seguito dagli storici rivali del Bayern Monaco. Presenti in top 10 solo due italiane, il Milan, quinto, e l'Inter, sesta. Fuori invece Roma 11ª (61.381 spettatori), Napoli 24ª (50.030 spettatori), Lazio 32ª (45.921 spettatori). Di seguito si riporta la classifica:
1. Borussia Dortmund (Germania): 81.265
2. Bayern Monaco (Germania): 75.000
3. Real Madrid (Spagna): 74.228
4. Manchester United (Inghilterra): 73.969
5. MIlan (Italia): 71.916
6. Inter (Italia): 69.648
7. Marsiglia (Francia): 65.025
8. Flamengo (Brasile): 63.914
9. West Ham (Inghilterra): 62.453
10. Atletico Madrid (Spagna): 61.535
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan