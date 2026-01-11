Il nuovo stadio di Milan e Inter avrà il tunnel trasparente: i dettagli

vedi letture

Emergono i primi dettagli del nuovo stadio di Milan e Inter che stanno progettando Manica e Foster + Partner: nel progetto del nuovo impianto c'è anche un tunnel trasparente, come negli stadi di Tottenham e Manchester City. Gazzetta.it spiega come sarà: "Il tunnel che collega gli spogliatoi al campo avrà una parete in vetro e, oltre il vetro, ci saranno alcuni spettatori, gli iscritti al Tunnel Club. Sono i tifosi che avranno acquistato un biglietto (esclusivo quanto basta) per una zona hospitality con ristorante oppure una delle suite esclusive da una decina di posti localizzate vicino al campo. Questi spettatori, nell'immediato pre-partita, potranno avvicinarsi al tunnel e studiare da vicino le espressioni dei calciatori, da una prospettiva oggi possibile solo alla tv".

Per quanto riguarda il progetto del nuovo stadio in generale, ci vorranno ancora alcuni mesi per vedere il risultato finale di Manica e Foster + Partners. Ricordiamo che il nuovo impianto di Milan e Inter, che sorgerà su un podio, avrà 71.500 posti su due anelli e avrà una forma ovalizzata. Il tetto sarà fisso e non coprirà tutto il campo. Saranno ovviamente presenti ristoranti e negozi per vivere così lo stadio tutti i giorni e non solo quando ci sono le partite.