Il nuovo stadio di Milan e Inter potrebbe avere il parcheggio bici più grande d’Italia

vedi letture

Ieri è andato in scena il Consiglio Comunale a Milano durante il quale è stato approvato anche l'ordine del giorno presentato dal consigliere della Lista Sala, MArco Mazzei, che ha chiesto alla giunta di "avviare un tavolo di lavoro con le squadre per proporre di realizzare, all’interno del nuovo stadio, il parcheggio bici più grande d’Italia, con almeno dieci mila posti sicuri e attrezzati per bici a pedalata assistita e cargo bike".

Lo riporta stamattina l'edizione milanese de Il Giornale che aggiunge che questo ordine del giorno è stato sottoscritto anche dai consiglieri Pd Alessandro Giungi Angelo Turco che aveva bocciato la vendita di San Siro a Milan e Inter. L'approvazione è arrivata con 20 voti a favore, 11 contrari e un astenuto.

