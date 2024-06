Il Pachuca ha vinto la Concacaf Champions League: è la 30^ squadra qualificata al Mondiale per club

(ANSA) - PACHUCA DE SOTO, 02 GIU - I messicani del Pachuca, favoriti dal fattore campo, hanno vinto la Champions League della Concacaf battendo per 3-0 in finale (giocata in altura a 2500 metri sul livello del mare) gli statunitensi del Colombus Crew. A segno il venezuelano Rondon, autore di una doppietta, e Rodriguez. Nella conferenza stampa del dopopartita, il tecnico del Columbus, il francese Wilfried Nancy, ha tenuto a sottolineare che alla vigilia della partita molti dei suoi giocatori hanno sofferto "di problemi di natura gastrica". Grazie al successo di ieri notte il Pachuca disputerà la prima edizione del Mondiale Fifa per club a 32 squadre in programma l'anno prossimo negli Usa. (ANSA).