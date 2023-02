Il padre di Retegui: "Si ispira a Ibra. Milan? Ci sono club interessati in Italia"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il papà-agente di Mateo Retegui, giovane talento del Tigre in Argentina classe '99, ha parlato in esclusiva ai microfoni di Sportitalia anche di un possibile interessamento del Milan: "Su tutti si ispira a Ibrahimovic, Van Basten, Vieri e Batistuta. Interessamento del Milan? Dico che sappiamo che ci sono varie squadre in Italia interessate a lui. Senz'altro il club parlerà con chi mostrerà interesse per averlo"