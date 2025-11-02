Il Parma perde la partita e pezzi in vista della gara col Milan

Nella gara delle 18 della domenica, valida per il decimo turno di Serie A Enilive, il Parma è stato sconfitto dal Bologna in rimonta per 3-1. La squadra di mister Cuesta era andata in vantaggio al primo minuto grazie al gol di Bernabè ma è stato ribaltato dalla doppietta di Castro e dalla rete di Miranda nel recupero del secondo tempo.

I crociati settimana prossima, sabato, ospiteranno il Milan al Tardini e hanno dovuto fare i conti non solo con la sconfitta ma anche con alcuni pezzi per strada. Per prima cosa contro i rossoneri non ci sarà Ordonez, espulso contro il Bologna, ma saranno probabilmente assenti anche Estevez, vittima di un risentimento all'adduttore sinistro, e Circati per una distorsione alla caviglia sinistra: le loro condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

SABATO 1 NOVEMBRE

Udinese-Atalanta 1-0

Napoli-Como 0-0

Cremonese-Juventus 1-2

DOMENICA 2 NOVEMBRE

Verona-Inter 1-2

Fiorentina-Lecce 0-1

Torino-Pisa 2-2

Parma-Bologna 1-3

Milan-Roma 20.45

LUNEDÌ 3 NOVEMBRE

Sassuolo-Genoa 18.30

Lazio-Cagliari 20.45