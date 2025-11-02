Il Parma perde la partita e pezzi in vista della gara col Milan
Nella gara delle 18 della domenica, valida per il decimo turno di Serie A Enilive, il Parma è stato sconfitto dal Bologna in rimonta per 3-1. La squadra di mister Cuesta era andata in vantaggio al primo minuto grazie al gol di Bernabè ma è stato ribaltato dalla doppietta di Castro e dalla rete di Miranda nel recupero del secondo tempo.
I crociati settimana prossima, sabato, ospiteranno il Milan al Tardini e hanno dovuto fare i conti non solo con la sconfitta ma anche con alcuni pezzi per strada. Per prima cosa contro i rossoneri non ci sarà Ordonez, espulso contro il Bologna, ma saranno probabilmente assenti anche Estevez, vittima di un risentimento all'adduttore sinistro, e Circati per una distorsione alla caviglia sinistra: le loro condizioni saranno valutate nelle prossime ore.
SABATO 1 NOVEMBRE
Udinese-Atalanta 1-0
Napoli-Como 0-0
Cremonese-Juventus 1-2
DOMENICA 2 NOVEMBRE
Verona-Inter 1-2
Fiorentina-Lecce 0-1
Torino-Pisa 2-2
Parma-Bologna 1-3
Milan-Roma 20.45
LUNEDÌ 3 NOVEMBRE
Sassuolo-Genoa 18.30
Lazio-Cagliari 20.45
