"Musica e moda dopo il calcio. E da poco c’è anche l’amore". È il titolo che La Gazzetta dello Sport dedica al "personaggio" Leao. "Rafa - scrive il noto quotidiano sportivo - vive in centro, sta per incidere il secondo disco trap e ha un brand di abbigliamento. La fidanzata portoghese è pronta al debutto". Insomma, non ci sono più dubbi: per Leao è davvero un momento magico.