Il presidente del Fenerbahce: "Il Milan in estate ha chiesto cifre abnormi per Krunic. Ora..."

Il direttore sportivo del Fenerbahce, Mario Branco, è a Milano in queste ore per trattare con il Milan per Rade Krunic, cercato già dal club turco in estate (CLICCA QUI). Ad agosto Krunic era stato covinto a rimanere in rossonero, anche con la concessione della titolarità in mezzo al campo. Al giornale turco Habertuk ha parlato il presidente del Fenerbahce, Ali Koc.

Le parole di Koc sulla trattativa Krunic: "Krunic era un giocatore che volevamo molto. È una questione che risale all'estate. Hanno richiesto cifre anomale durante l'estate. Lui vuole ancora venire al Fenerbahçe, ma al momento non siamo in grado di offrire la stessa cifra che abbiamo proposto sia al giocatore che al suo club durante l'estate."