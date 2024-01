Dalla Turchia, il direttore sportivo del Fenerbahce a Milano per Krunic

Le strade del Milan e di Rade Krunic sembrano destinate a separarsi presto. Il centrocampista bosniaco, partito come titolare in questo stagione dopo che era stato convinto a resistere alle lusinghe del Fenerbahce, con il passare delle settimane (e dopo l'infortunio) ha perso posizioni nelle gerarchie in favore di Musah, Bennacer ritornato e anche Adli. Nelle ultime uscite Krunic è rimasto sempre fuori, denunciando anche un dolore alla schiena.

Il Fenerbahce è tornato alla carica. Secondo quanto riportato dal giornalista turco Yagiz Sabuncuoglu, in queste ore, Mario Branco, il direttore sportivo del club turco sarebbe a Milano per condurre di persona la trattativa con il Milan per Krunic. I rossoneri si aspettano un'offerta congrua e non intendono svendere il giocatore solo perché non ha spazio ultimamente. Dopo l'incontro con il Milan, tornerà subito a Istanbul.