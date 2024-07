Il presidente della Serie C Marani apre al percorso di riforme del calcio italiano

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 22 LUG - "Il clima era sereno, adesso si tratta di costruire un percorso che metta insieme tutti. Noi come Serie C abbiamo dato ampia disponibilità, siamo sempre stati una lega molto innovativa e siamo aperti a ogni posizione. Il punto centrale è quello di dare ancora più forza alle peculiarità che ogni lega del sistema calcio ha. Francamente credo sia errato parlare di pesi , percentuali e numero di consiglieri". Sono queste le parole di Matteo Marani, presidente della Lega Pro, all'uscita dal tavolo di confronto tra il presidente Figc Gabriele Gravina e le componenti. Il numero uno della Serie C, poi, ha sottolineato come "per sua natura siamo la lega dei giovani, siamo il campionato che fa giocare più ragazzi e abbiamo il 90% di italiani.

La nostra riforma, che porta il nome di Gianfranco Zola, deve essere accompagnata e aiutata. Chi si vuole fare promotore di un movimento deve guardare ai giovani e a quello che stiamo facendo in Serie C". "Siamo l'unica lega che non sta creando debito nuovo - dice ancora Marani -. C'è, da parte nostra, grande attenzione ai costi, ci presentiamo con massima voglia di costruzione cercando di veder valorizzato il nostro impegno". (ANSA).