Il primo allenatore di Leoni: "Può affrontare benissimo palcoscenici come San Siro"

Alberto Griggio, uno dei primi allenatori di Giovanni Leoni al Vigontina San Paolo Fc, società della provincia di Padova, si è così espresso a Radio Rossonera sul difensore accostato anche al Milan: “In questa stagione credo abbia dimostrato di saper giocare contro determinati giocatori in contesti importanti. Se un club decide di prenderlo e valorizzarlo deve accettare il suo percorso di maturazione, come è stato fatto prima alla Sampdoria e poi al Parma, dove gli hanno dato fiducia e la possibilità di sbagliare. È importante che le società e gli allenatori credano nei ragazzi. Nel caso di Giovanni, se riceve la stessa fiducia che ha avuto in passato da Pirlo e Chivu può affrontare benissimo palcoscenici come San Siro, dove ha già dimostrato di tenere testa ad attaccanti come Vlahovic e Lukaku”.

TANTE SQUADRE SU LEONI

Giovanni Leoni è senza dubbio uno dei nomi più caldi di questo calciomercato e il Parma lo sa bene. Il club emiliano non ha alcuna intenzione di svendere il proprio gioiello, classe 2006, e ha fissato il prezzo a 40 milioni di euro, cifra che, almeno per ora, non lascia spazio a sconti o trattative al ribasso. Il talento del Parma starebbe facendo impazzire molti club di Serie A, tra cui anche il Milan, da tempo sulle tracce del difensore italiano. Secondo quanto emerso da Tuttomercatoweb però, sul centrale del Parma sarebbe forte l'interesse dell'Inter: l'idea di un derby di mercato inizia a prender sempre più quota.

Non solo Inter: il Milan resta alla finestra

Anche il Milan ha mostrato interesse per il giovane centrale, ma le cifre in ballo restano proibitive. Tuttavia, da Borgo Venti Marzo filtra una piccola apertura: la dirigenza parmense potrebbe ammorbidire la propria posizione a fronte di una proposta da 35 milioni più 5 di bonus, eventualmente accompagnata da una percentuale sulla futura rivendita. Leoni, cresciuto nel vivaio del Padova e maturato rapidamente nelle fila del Parma, è ormai considerato uno dei talenti difensivi più promettenti d’Europa. La sua crescita sembra inarrestabile, e la sensazione è che, presto o tardi, uno dei top club deciderà di investire forte su di lui. Per ora, però, il Parma fa muro e detta le condizioni.