Il procuratore di Dominguez non risponde: cresce la tensione in casa Bologna

Il futuro di Nicolas Dominguez è sempre più avvolto nel mister e in casa Bologna cresce sempre più la paura di subire un 'trappolone' da parte dell'agente e del calciatore. Lo scrive il Corriere dello Sport, che spiega come l'agente del ragazzo, Pablo Sabbag, sia ormai sparito e da tempo non ha contatti con il club, che ha intenzione di rinnovare il contratto del centrocampista, anche se ormai ha poche speranze di riuscirci.

Il club teme che Dominguez, in scadenza nel giugno 2024, abbia un accordo con un altro club per partire ad una cifra molto bassa, che verrebbe offerta al Bologna sul finire del mercato, come ultima opzione difficile rifiutabile. A quel punto il Bologna avrebbe tre strade di fronte: trattare al rialzo, accettare o rifiutare, consapevole che Dominguez lascerà il club a zero il prossimo anno. Una situazione intricata, aperta ad ogni scenario.