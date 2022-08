Il QS titola: "De Ketelaere e non solo: Diallo torna nel mirino"

MilanNews.it

© foto di

Il QS quest'oggi in edicola dedica un focus al mercato del Milan: "De Ketelaere e non solo: Diallo torna nel mirino". Confermato l'arrivo di Charles De Ketelaere, atterrato a Linate nella notte e oggi impegnato tra visite mediche e firma del contratto, il Milan ora punta a rinforzare la difesa, orfana di Alessio Romagnoli partito destinazione Lazio. Torna in primo piano il nome del centrale (e all'occorrenza terzino sinistro) del Psg Abdou Diallo, esubero dei parigini e desideroso di minuti e spazio in campo. La formula a cui punta la società Campione d'Italia è quella del diritto di , il nodo è l'ingaggio dal momento che il senegalese percepisce 6 milioni all'anno.