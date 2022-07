Il racconto del rinnovo di Maldini e Massara: alla proposta finale ha lavorato anche Cardinale

MilanNews.it

Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, le firme sono arrivate all'ultimo respiro. Maldini è uscito dagli uffici di via Aldo Rossi a serata inoltrata, mentre Massara era a Rimini per un evento sul calciomercato. In particolare il direttore dell'area tecnica ha accettato l'ultima proposta che era arrivata dagli Stati Uniti nella notte di ieri, a cui ha lavorato anche Gerry Cardinale e in cui - evidentemente - la bandiera rossonera è riuscito a conquistare alcune delle garanzie che desiderava. Certo è che Maldini e Massara dovranno necessariamente rispondere comunque a un amministratore delegato che, almeno fino a fine novembre, sarà sempre Ivan Gazidis. Tutto sommato per quanto bisogna cercare compromessi non è una brutta notizia dato che è proprio questa squadra dirigenziale che è riuscita a risollevare il Milan dopo anni di buio.