Il Real Madrid annuncia: nessuna trattativa per arrivare a Mbappé

(ANSA) - MADRID, 04 NOV - Il Real Madrid ha smentito "presunte trattative" con la stella del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, in risposta alle nuove indiscrezioni pubblicate dalla stampa questa settimana. "Alla luce delle informazioni recentemente diffuse e pubblicate da vari media, che speculano su presunte trattative tra il giocatore Kylian Mbappé e il nostro club, il Real Madrid desidera dichiarare che queste informazioni sono categoricamente false", ha scritto il club madrileno in un comunicato stampa. Aggiungendo "che nessuna trattativa del genere ha avuto luogo con nessun giocatore appartenente al PSG". Dopo aver agitato la stampa spagnola per tutta l'estate, il futuro di Mbappé, corteggiato a lungo dal Real Madrid e in scadenza di contratto a Parigi nel giugno 2024, è riemerso questa settimana sui quotidiani sportivi.

"Il Real tace ma lo vede in bianco (colore del club) nel 2024", ha titolato ad esempio Marca giovedì, aggiungendo che lo spogliatoio del Real Madrid "crede che approderà al Santiago-Bernabeu". In Francia, il quotidiano L'Équipe parla anche di "un futuro in sospeso" per il 24enne nazionale francese, che, secondo il quotidiano sportivo, non escluderebbe al momento un prolungamento del contratto con il PSG. (ANSA).