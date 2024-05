Il retroscena di Pioli su Tonali: "A fine anno c'erano dei dubbi, ma..."

Serata emozionante ieri sera a San Siro con il Milan che ha salutato tre protagonisti assoluti del diciannovesimo scudetto: il difensore Simon Kjaer, il bomber Olivier Giroud e il mister Stefano Pioli. Una festa d'addio che è cominciata prima della sfida contro la Salernitana, è proseguita durante ed è terminata dopo con le parole in mezzo al campo dei diretti interessati. Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto Stefano Pioli che ha concesso una delle sue ultime interviste da tecnico del Diavolo.

Le parole di Stefano Pioli sulla sua squadra: "Ho dato tutto ma ho ricevuto tutto: dai miei giocatori, dall'ambiente, dai tifosi. Sono orgoglioso di questa esperienza, rimarranno solo cose positive. Esco da questo percorso sicuramente sereno e anche migliorato come allenatore e come persona. Che giocatore mi ha dato più soddisfazioni? Ho iniziato con un gruppo di ragazzi che andavano sostenuti e stimolati. Solo un nome è difficile, direi Tonali dal punto di vista tecnico e della crescita che ha avuto. A fine primo anno c'erano dei dubbi e invece continuava a lavorare in un certo modo. Ma anche Leao, Théo, Bennacer non erano come adesso".

Il leader morale per il futuro?

"Il Milan perde dello spessore ma i ragazzi che ci sono qui sono cresciuti. D'impatto penso che Maignan possa essere un punto di riferimento dello spogliatoio".