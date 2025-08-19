Milan, elongazione per Leao: assente contro Cremonese

(ANSA) - MILANO, 19 AGO - Trauma elongativo al polpaccio destro per Rafael Leao. Lo rende noto il Milan, che tira un sospiro di sollievo: il giocatore non sarà a disposizione per la partita contro la Cremonese e verrà valutato giorno per giorno in vista della trasferta di Lecce. Leao si è sottoposto a controlli dopo l'infortunio in Coppa Italia. (ANSA).