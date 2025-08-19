Una Curva con altri esponenti è possibile? Pacini: "No, è una questione di principio, se non hai il diritto di contestare siamo in Corea del Nord"

Per la sfida di Coppa Italia contro il Bari, a San Siro c'erano 71mila spettatori. Eppure il fattore campo non si è avvertito per nulla, anzi. Niente di sorprendente, la Curva Sud lo aveva già annunciato con un comunicato alla vigilia della partita. Ma davvero in questa stagione il Milan si priverà del calore della sua tifoseria? Il collega Luca Serafini, nel corso di una diretta sul canale YouTube Milan Community, ha approfondito la questione proprio con due esponenti del tifo rossonero: Marco "Pacio" Pacini della Curva Sud e Massimo Elice dell'Old Clan.

Di seguito un estratto delle parole dell'esponente della Sud, Marco Pacini:

Una Curva con altri esponenti è possibile?

"È una questione di principio: se non hai il diritto di contestare siamo in Corea del Nord. Poi, noi siamo aperti al dialogo, non abbiamo preclusioni. Vogliamo rapporti corretti".