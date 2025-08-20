Loftus-Cheek, voglia di gol e riscatto: con Allegri dovrà migliorare la sua fase realizzativa

vedi letture

Che bello rivedere questo Loftus-Cheek. Forte, aggressivo, potente palla al piede. Tutte caratteristiche che fanno parte del suo ampio repertorio, lui che fin da giovanissimo al Chelsea era etichettato come uno dei prospetti più interessanti dell'Academy dei Blues. Al Milan è stato protagonista di un primo anno importante con Stefano Pioli nella stagione 2023/2024 (10 gol in tutte le competizioni) e finora resta questa la sua miglior annata nel triennio, appena iniziato, rossonero. Contro il Bari, seppur in una partita di Coppa Italia di metà agosto abbiamo potuto assistere a tante belle cose fatte vedere dall'inglese.

Sarà proprio questo che il centrocampista inglese dovrà migliorare: la freddezza sotto porta. Non è un bomber e certamente non è mestiere suo segnare, ma con tutti gli inserimenti con e senza palla che in questo schema tattico potrà avere, Loftus deve per forza provare a sentire la porta. Contro il Bari è andato spesso vicino al gol con delle conclusioni dalla distanza. Che la fiducia di Allegri e una condizione fisica (finora) importante possano accompagnarlo verso la stagione del riscatto.