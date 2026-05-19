Il ritorno di Galliani al Milan sarebbe una garanzia importante anche per Allegri

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Nelle ultime ore è spuntata l'ipotesi di un ritorno al Milan di Adriano Galliani. Uno dei più contenti sarebbe Max Allegri.

La posizione di Giorgio Furlani è sotto esame e non è escluso che il rinnovamento societario che sta progettando Gerry Cardinale possa coinvolgere anche lui, sempre che non sia lo stesso ad milanista a decidere di lasciare il Milan ad altri manager e tornare ad occuparsi di finanza. E così nelle ultime ore è tornata l'ipotesi di un ritorno in rossonero di Adriano Galliani.

A riferirlo è questa mattina La Gazzetta dello Sport che aggiunge che uno dei più contenti sarebbe certamente Massimiliano Allegri che è legato all'ex Monza da un grande rapporto di stima e amicizia che è nato nel 2010 quando lo ha portato per la prima volta sulla panchina del Milan. Il livornese, per restare al suo posto, sta chiedendo determinate garanzie: ecco, la presenza di Galliani in via Aldo Rossi sarebbe per l’allenatore l’assicurazione più sicura.