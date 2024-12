Il ruolino di marcia di Francesco Camarda con Milan Futuro

vedi letture

Tra i volti più noti e importanti di Milan Futuro, per i quali il progetto è nato in questa stagione, c'è ovviamente anche Francesco Camarda, numero 9 della formazione rossonera allenata da Daniele Bonera anche se spesso - specialmente nelle ultime settimane - impegnato con la prima squadra. Con la formazione di Fonseca, il baby centravanti ha raccolto 15 convocazioni e 7 presenze complessive.

Questo invece il ruolino di marcia di Francesco Camarda con Milan Futuro. Il classe 2008 ha collezionato ben 11 presenze tra girone B di Serie C e Coppa Italia di categoria. In queste gare ha trovato il gol per tre volte: in 2 occasioni in campionato e in una in Coppa.