Il sesto girono il centrocampista? Ibra: "Può essere. Non abbiamo fretta"

vedi letture

Dopo la prima giornata rossonera ieri, trascorsa tra visite mediche, idoneità sportiva e firma in sede, oggi Emerson Royal ha parlato in conferenza stampa direttamente da Casa Milan, presentandosi così per la prima volta a tifosi milanisti e giornalisti. Il brasiliano, che vestirà la maglia numero 22, è stato acquistato dal Tottenham per circa 15 milioni di euro più bonus, al termine di una trattativa molto lunga. Accanto a lui il Senior Advisor rossonero Zlatan Ibrahimovic: le dichiarazioni dello svedese.

Lecito aspettarsi altri due colpi, visto che siamo al quinto giorno? "Non significa che arrivano altri due giocatori. Per costruire un mondo non è solo chi entra. Poi vediamo. Non abbiamo fretta, è tutto sotto controllo: abbiamo i nostri obiettivi, la strategia che stiamo seguendo per rinforzare la squadra. Sempre con profili che cerchiamo".

ll sesto giorno è il centrocampista? "Può essere: vogliamo costruire una squadra più compatta possibile"