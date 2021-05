Il tecnico dello Sheffield United nega: "Nessuna offerta per Berge". Il Milan monitora la situazione

Intervenuto in conferenza stampa, l'allenatore ad interim dello Sheffield United Paul Heckingbottom ha parlato del futuro di Sander Berge. Il giovane e talentuoso centrocampista, nelle scorse settimane, è stato accostato a tante squadre tra cui il Milan. Queste le sue parole: "Non abbiamo ricevuto nessuna offerta per Sander Berge per ora. Tutte le speculazioni sul futuro sono solo rumors di mercato"