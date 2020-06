Il terzino sinistro e la punta: ecco le due armi di Milan e Roma

Una pillola che accomuna Milan e Roma - che si affronteranno domenica pomeriggio sul prato di San Siro - è quella legata ai primi due marcatori di ciascuna squadra. Infatti, sia per Pioli che per Fonseca i primi due posti della classifica dei gol segnati sono occupati da un attaccante e da un terzino sinistro: Ante Rebic (7) e Theo Hernandez (5) per i rossoneri e Edin Dzeko (14) e Aleksandar Kolarov (6).