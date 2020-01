Il Torino vola ai quarti di Coppa Italia: ora Milan o Spal

Il Torin, con la vittoria sul Genoa ai calci di rigore, passa il turno di Coppa Italia. I 90 minuti si sono conclusi sul punteggio di 1-1, con i gol di Favilli e De Silvestri arrivati nella prima frazione di gioco. Nei tempi supplementari il punteggio non è cambiato, pertanto sono stati necessari i i calci di rigore per decretare la squadra vincitrice. Impeccabili dal dischetto i granata, decisivo per il Genoa l'errore di Radovanovic. Ai quarti il Torino troverà la vincente fra Milan e SPAL.