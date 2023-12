Il video motivazionale di Bennacer: l'algerino così verso il rientro in campo

Il Milan prepara la sfida con il Frosinone, in programma sabato sera a San Siro, facendo i conti con l'emergenza in difesa che ormai da troppo tempo penalizza Pioli e squadra. Con l'ultimo infortunio di Thiaw, spazio con ogni probabilità al giovane Simici in difesa. Una buona notizia in questo momento di poca luce però c'è e arriva direttamente dai canali social di Ismael Bennacer. Infatti il centrocampista algerino ha recuperato dal brutto infortunio subito nello scorso maggio contro l'Inter in Champions League, ed è convocabile da Pioli per sabato sera. Apparso sui profili social del numero 4 rossonero, questo il video che racconta il periodo di riablilitazione post infortunio, con una parte integrale che sarà disponibile domani sera alle 20:00 su Youtube: questo il video social di Bennacer.