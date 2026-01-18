Impatto immediato del Panzer Fullkrug: ecco dopo quanto ha segnato

Niclas "il Panzer" Fullkrug ha regalato i suoi primi tre punti al Milan: il centravanti tedesco è entrato al 72° minuto della partita tra i rossoneri e il Lecce. La formazione di Allegri, nonostante le tantissime occasioni, non è riuscito a sbloccare la gara. Per farlo c'era la necessità del peso in area dell'attaccante tedesco rossonero che entra e segna il primo gol milanista di testa, che regala la vittoria. Il gol è arrivato dopo due minuti e quarantuno secondi: impatto immediato del numero 9 del Diavolo.

Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per la ventunesima giornata di Serie A.

MILAN-LECCE 1-0

Marcatori: 76’ Fullkrug

LE FORMAZIONI

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers (dal 80’ Athekame), Ricci (dal 73’ Loftus-Cheek), Jashari (dal 87’ Modric), Rabiot, Estupiñan; Pulisic (dal 73’ Fullkrug), Leão (dal 87’ Nkunku). A disp.: Terracciano, Torriani, Bartesaghi, Odogu, Pavlović; Fofana. All. Allegri.

LECCE (4-3-3): Falcone; Ndaba, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo (dal 85’ N'Dri); Gandelman, Ramadani (dal 85’ Maleh), Coulibaly; Sottil (dal 54’ Banda), Stulic (dal 68’ Morente), Pierotti. A disp.: Fruchtl, Samooja; Jean, Kouassi, Pérez; Fofana M., Helgason, Kaba, Marchwinski, Ngom, Sala. All. Di Francesco.

Arbitro: Zufferli di Udine.

Ammoniti: 21’ De Winter, 84’ Ramadani.

Recupero: 1’ 1T, 4’ 2T.