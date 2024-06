In migliaia al corteo degli ultras del Bari contro la multiproprietà

(ANSA) - BARI, 01 GIU - Un corteo per contestare la dirigenza del club del Bari calcio è stato organizzato dai tifosi della curva nord del San Nicola che oggi hanno manifestato nel centro della città - in migliaia secondo gli organizzatori - con striscioni, cori e fumogeni per esprimere il loro dissenso rispetto alla presidenza della famiglia de Laureentis, e auspicare la fine della stagione della multiproprietà: la società biancorossa afferisce alla Filmauro della famiglia De Laurentiis, proprietaria prioritariamente del Napoli. Il corteo è stato aperto dagli striscioni "Bari contro la multiproprietà" e "Diffidati presenti", seguito dai tifosi che hanno intonato slogan per chiedere un cambio della proprietà. Gli ultras hanno anche formulato un appello al mondo imprenditoriale per superare l'attuale situazione.

Il Bari ha concluso il campionato salvandosi ai play out con una sorprendente vittoria per 0-3 al Liberati contro la Ternana, dopo una stagione di alti e bassi, iniziata con l'impegno della società, poi disatteso, per un torneo ambizioso. Nei prossimi giorni la dirigenza del club affronterà i nodi più delicati per la prossima stagione: l'individuazione del direttore sportivo (l'attuale Ciro Polito è stato oggetto di forti critiche per lo scarso rendimento della rosa) e la selezione del nuovo allenatore, con il quale dare avvio alla campagna acquisti. (ANSA).