In questo inizio di stagione il Milan condivide un primato con il Liverpool

In questo inizio di stagione il Milan condivide un primato con il LiverpoolMilanNews.it
Fatte eccezione per la sconfitta contro la Cremonese, il Milan ha ingranato la marcia giusta in questo inizio di stagione, collezionando 5 vittorie in 6 partite, due delle quali in Coppa Italia. Dopo lo scivolone contro la formazione grigiorossa la squadra di Max Allegri ha svoltato, o almeno così sembrerebbe, soprattutto dal punto di vista di attenzione e percezione del pericolo, proprio come richiesto dal tecnico dopo la prima partita di campionato. 

A confermarlo un particolare dato che il Milan condivide con i campioni d'Inghilterra del Liverpool. Il Diavolo è infatti la squadra che ha conceso meno tiri nello specchio della porta nei maggiori cinque campionati europei in corso: nove. 