Inchiesta Le Iene, Manfredi: "Avviati accertamenti interni, sospesi i collaboratori coinvolti"

Nel corso della lunga intervista concessa al Corriere dello Sport, il presidente della Sampdoria Matteo Manfredi ha parlato anche dell'inchiesta del “Le Iene”. Queste le parole in merito del numero uno dei blucerchiati:

Un’inchiesta de “Le Iene” ha sollevato dubbi sulla gestione del settore giovanile e sul responsabile Silvani, in merito a presunti favoritismi e movimenti di denaro legati al tesseramento di un giovane calciatore. Come rispondete?

"Abbiamo avviato accertamenti interni. Non esiste alcun contratto approvato o autorizzato dalla società con gli agenti coinvolti in questa vicenda"

Avete preso provvedimenti per tutelare l’immagine del club?

"Sì. I collaboratori coinvolti sono stati sospesi, in attesa di fare piena chiarezza. Se i fatti venissero confermati, sarebbero di una gravità assoluta".