Inchiesta Plusvalenze, venerdì la sentenza che potrebbe turbare la Serie B

© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com

Nicola Binda ha parlato su La gazzetta dello Sport anche del processo delle plusvalenze, che potrebbe modificare la classifica attuale.

In merito, il discorso parte dal match conclusivo del citato turno cadetto, che vedrà in campo questa sera Brescia e Parma: "[...] Brescia, che stasera potrebbe salire a quota 61 spegnendo definitivamente le ambizioni del Parma, e facendo scivolare il Pisa campione d’inverno al sesto posto. Pazzesco. Con una variabile in più, visto che domani si apre il processo per le plusvalenze che potrebbe avere conseguenze sulla classifica solo per Parma e Pisa: venerdì dovrebbe esserci la sentenza, a turbare una delle B più belle di sempre".