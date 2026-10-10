Incredibile Nkunku, tripletta in un tempo contro l'Eintracht Francoforte

Nkunku scatenato. Tripletta nel primo tempo contro l'Eintracht Francoforte

Il Lipsia questo pomeriggio ha visto una versione di Nkunku che non si vedeva da parecchio. Il francese, in prestito dal Milan con diritto di riscatto fissato a 28 milioni di euro, ha segnato una tripletta nei primi 45 minuti di gioco contro l'Eintracht Francoforte nel match di Bundesliga di oggi alle 18.30. Siamo all'intervallo e i padroni di casa stanno vincendo 4-0.

Tripletta di Nkunku, oggi in versione super opportunista: in gol al quinto minuto su assist dal fondo di Nusa con un sinistro a chiudere, poi due gol praticamente identici ai minuti 41 e 44: tiro di un compagno, respinta posticcia del portiere Atubolu e il numero 28 che di sinistro la mette sotto la traversa a portiere ormai battuto. Tre gol "facili", ma pure sempre tre gol.