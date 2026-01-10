Incubo con le piccole, Allegri: "Se abbiamo questi punti, vuol dire che li meritiamo"

Il Milan torna in campo già domani pomeriggio, domenica, alle ore 15. I rossoneri apriranno il loro girone di ritorno di Serie A Enilive all'Artemio Franchi di Firenze contro la Fiorentina, che arriva da due risultati utili consecutivi. Per il Diavolo ci sarà l'occasione di riscatto dopo l'1-1 contro il Genoa di giovedì sera ma bisognerà stare attenti a quello che è un campo storicamente complicato. In conferenza stampa, alla vigilia della gara, è intervenuto Massimiliano Allegri: di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

Undici punti persi contro le piccole fin qua...

"La Fiorentina è una squadra che doveva stare non in quella posizione. Per quanto riguarda gli 11 punti dilapidati il calcio è questo. Se abbiamo questi punti vuol dire che meritiamo questi punti. Se, se, se. Se con la Roma Dybala segnava e Maignan non parava... Abbiamo 39 punti, dobbiamo analizzare quelli che abbiamo e migliorare nella prestazione. Col Genoa bisognava migliorare negli ultimi 20 metri. Con i se e con i ma non si va da nessuna parte".