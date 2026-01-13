Infortunio Calhanoglu, l'esito degli esami dell'Inter: risentimento muscolare al soleo sinistro

Si riporta di seguito il comunicato ufficiale dell'Inter sulle condizioni di Hakan Calhanoglu: "Hakan Çalhanoğlu si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento muscolare al soleo sinistro. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni".

LE PAROLE DI CHIVU DOPO IL NAPOLI

Christian Chivu, allenatore dell'Inter, si è così espresso a Dazn al termine di Inter-Napoli sulla lotta Scudetto: "Io parlo della partita, due squadre forti che hanno fatto ti tutto per vincere, C'è rammarico per essere andati due volte in vantaggio, ma non è semplice contro una squadra forte. Va dato merito agli avversari, che hanno fatto di tutto per pareggiare e poi anche per vincere. Porto a casa l'atteggiamento e la voglia di andare sempre in avanti, magari a volte esagerando. Abbiamo provato in tutti i modi a stare in gara e a creare il nostro gioco, consapevoli del fatto che davanti c'era una squadra altrettanto forte, Nel secondo tempo nei primi 20 minuti ci hanno messo veramente in difficoltà, poi siamo venuti fuori. Due squadre forti, che hanno alzando il livello della Serie A. Rammarico per non aver vinto uno scontro diretto, ma si cerca in tutti i modi per portare a casa il campionato: sarà uno scontro punto a punto fino alla fine".

Scontro due o a quattro per lo Scudetto?

"Ci sono quattro o cinque squadre credo. Noi, il Napoli, il Bologna e il Milan abbiamo una partita da recuperare. Sarà una lotta fino alla fine".

Il Napoli, come aggressività, ha messo qualcosa in più nei 90 minuti?

"Ci aspettavamo una partita del genere, eravamo lunghi nelle distanze e loro palleggiavano bene sul corto con McTominay e Lobotka per poi trovare Politano o Elmas. Mi prendo però l'atteggiamento e la voglia di fare un determinato tipo di pressione. Alla fine è finita in parità, giusto così per quanto visto in campo".