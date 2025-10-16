Infortunio Rabiot: una semplice botta o una contrattura al polpaccio? Oggi lo diranno gli esami

Il Milan è in ansia per gli infortuni di Adrien Rabiot e di Christian Pulisic, due punti fermi della squadra di Max Allegri. Il problema meno serio sembra averlo il francese che però ha ancora dolore e per questo lo staff medico milanista lo vuole valutare con attenzione: una semplice botta o una contrattura al polpaccio? Lo diranno oggi gli esami strumentali a cui si sottoporrà l'ex Marsiglia e Juventus.

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che spiega che Rabiot si è fermato mentre nei giorni precedenti alla sfida della sua Francia in casa dell'Islanda. Gli esami a cui lo hanno sottoposto i medici della nazionale francese non hanno evidenziato problemi seri e per questo il centrocampista non è rientrato prima a Milano. Il dolore per Adrien non è però ancora svanito del tutto e quindi lo staff sanitario milanista lo vuole rivalutare oggi con nuovi controlli.

