Milan, oggi Fofana ha fatto visita ai bambini ricoverati all'Ospedale Buzzi

Come riporta Sky, oggi Youssouf Fofana ha fatto visita ai bambini ricoverati all'Ospedale dei Bambini "Vittore Buzzi": il centrocampista del Milan ha portato dei doni e ha regalato tanti sorrisi e un momento di spensieratezza ai giovani ricoverati.

Dopo la visita, il francese ha parlato così a Sky dell'obiettivo scudetto: "Come giocatori del Milan dobbiamo pensare ogni anno allo scudetto, è normale. Lavoriamo tanto per questo. Dobbiamo lottare per vincere ogni partita, poi alla fine faremo i conti. Non voglio dire che se non vinciamo lo scudetto la stagione è sbagliata, ma se dovessimo vincerlo sarebbe una grande gioia dopo l'anno scorso. Allegri? Non ha bisogno di trasmetterci la voglia di vincere lo scudetto, giochiamo al Milan, è normale pensare allo scudetto. Ci sono tante cose da fare prima arrivare a questo obiettivo".

