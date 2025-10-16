Nuovo stadio, gli spalti avranno un'inclinazione di 37° come il Muro Giallo di Dortmund. Verranno ospitati anche 20 concerti all'anno

In attesa del rogito per l'acquisto di San Siro e delle aree limitrofe, che ricordiamo dovrà avvenire prima del 10 novembre, cioè la data in cui scatterebbe il vincolo della Soprintendenza per la Città Metropolitana di Milano sul secondo anello, emergono altri dettagli sul nuovo stadio da 71500 posti di Milan e Inter. Gazzetta.it riporta per esempio che nel documento descrittivo del progetto del nuovo impianto si legge che gli spalti avranno un'inclinazione di 37°, vale a dire la stessa dell'attuale terzo anello del Meazza e della Südtribüne, ossia il Muro Giallo di Dortmund.

Il nuovo stadio di Milan e Inter non ospiterà solo partite di calcio, ma anche concerti. E dal documento emerge anche un primo numero: 20 concerti in un anno, di cui 12 saranno internazionali e 8 nazionali. Ovviamente si tratta di un numero indicativo anche perchè non va dimenticato che il nuovo impianto non sarà pronto prima del 2031.

